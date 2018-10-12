В Алматы пресечена деятельность вооруженной ОПГ

В Алматы пресечена деятельность вооруженной и «особо опасной» организованной преступной группы, основной костяк которой составляли бывшие сотрудники правоохранительных органов. У задержанных изъяты оружие и боеприпасы, сообщила пресс-служба КНБ РК.

«10 октября в Алматы Комитетом национальной безопасности совместно с МВД РК вскрыта и пресечена деятельность особо опасной вооруженной организованной преступной группы под руководством жителя Алматинской области К. Алиева. В результате проведенной спецоперации с привлечением Службы специального назначения «А» КНБ задержан лидер преступной группы К. Алиев и 5 ее активных участников: Т. Алиев, А. Дартаев, Д. Терешин, С. Дидик и Ж. Калтай», - говорится в сообщении КНБ.

Установлено, что основной костяк преступной группы составляли бывшие сотрудники правоохранительных органов, которые 13 сентября 2018 года на станции Отар в Жамбылской области совершили вооруженное разбойное нападение на предпринимателя, завладев $107 тыс., 4 млн российских рублей и 23 тыс. евро.

По данным Комитета нацбезопасности, в ходе обысков у задержанных изъяты 8 пистолетов и ружей, 140 единиц боеприпасов, радиостанции, поддельные автомобильные регистрационные знаки, матерчатые маски, наручники.

«В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия», - заключили в КНБ.