Холодную зиму прогнозируют синоптики в Казахстане

По предварительному прогнозу, в ноябре ожидается частая смена синоптических процессов, которая приведет к колебаниям температуры от умеренных морозов до их ослабления с осадками, что также будет сопровождаться порывистым ветром, гололедицей на дорогах и туманом в ночные и утренние часы, сообщает РГП «Казгидромет». Между тем, по прогнозу синоптиков, зима в Казахстане ожидается холодной и с осадками в пределах нормы.

«Ощутимые морозы следует ожидать в середине первой, второй и третьей декады ноября, когда столбики термометров могут понизиться: в северной половине Казахстана ночью до 10-20 мороза, днем до 5-10 мороза. В южной половине ночью до 5-10 мороза, днем до 0-5 мороза», - говорится в сообщении.

Вместе с тем согласно консультативному долгосрочному прогнозу, зима в Казахстане ожидается холодной и с осадками в пределах нормы. Так, в декабре частое вторжение холодных антициклонов обусловит морозную и малоснежную погоду на большей части страны с температурой воздуха ниже климатической нормы на 1°С, за исключением запада и востока республики, где температурный фон ожидается около нормы. Осадки умеренного характера пройдут лишь на северо-востоке, местами на юго-западе, юге, а также в горных и предгорных районах юго-востока и востока Казахстана.



Между тем январь 2019 года, по данным синоптиков, на большей части республики будет малоснежным, а температурный фон будет ниже средних многолетних значений на 1°С.

«Исключение составят западные и южные регионы республики, где температурный фон ожидается близким к норме. Количество осадков за месяц ожидается около нормы на западе, и местами в горных и предгорных районах юга и юго-востока страны», - говорится в сообщении.

В феврале же средняя за месяц температура воздуха ожидается ниже средних многолетних значений на 1-2°С, лишь на юго-востоке страны – в пределах климатической нормы. Количество осадков за месяц прогнозируется около нормы на западе и юго-востоке и местами в горных и предгорных районах юга и востока страны.



«Начало календарной весны придет в среднемноголетние сроки и ознаменуется чередованием возврата холодов и оттепелей, а также обилием осадков. Средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1°С, лишь на западе, юге и юго-востоке страны – около нормы. Количество осадков за март предполагается больше нормы, лишь местами на юго-западе и юго-востоке страны – около нормы», - отметили в гидрометцентре.

При этом отмечается, что сезонный прогноз «носит консультативный характер с вероятностью 55-60 %, который в последующем уточняется прогнозами погоды на месяц, декаду и прогнозами на более короткие сроки».