Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с министром культуры и спорта Арыстанбеком Мухамедиулы обсудил ключевые направления деятельности министерства, включая меры по дальнейшему совершенствованию законодательства в сфере кинематографии, а также развитию туризма и спортивной отрасли, сообщила пресс-служба главы государства.

Мухамедиулы рассказал Назарбаеву о новом законопроекте «О кинематографии», который в настоящее время находится на рассмотрении в парламенте. В частности, по словам министра, он направлен на повышение эффективности механизмов поддержки создания национального кино, обеспечения широкого проката и выхода казахстанских фильмов на международный рынок, в том числе за счет совместного кинопроизводства с ведущими компаниями мира.

Также Мухамедиулы доложил главе государства о ходе разработки государственной программы по развитию туризма до 2023 года и выполнения поручения по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов, обозначенного в послании «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни».

По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений.

Напомним, 19 сентября мажилис одобрил в первом чтении законопроект «О кинематографии». Как отмечал Мухамедиулы, одной из важнейших составляющих проекта закона является создание при правительстве Фонда поддержки национального кино, одной из основных задач которого будет рассмотрение и отбор кинопроектов по результатам открытого конкурса. Кроме того, законопроектом предлагается внедрить новую модель государственного финансирования национального кино и создать Единую информационную систему учета проката фильмов.

В ходе открытия парламентской сессии 1 сентября Назарбаев отмечал, что большой импульс для развития предпринимательства может дать сфера туризма, он поручил парламенту принять соответствующие поправки в законодательство до конца 2018 года.