Мажилис одобрил корректировки в бюджет 2018 года

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил поправки в республиканский бюджет на 2018-2020 годы. В уточненном документе правительство скорректировало обменный курс с 340 до 350 тенге за доллар и увеличило цены на нефть с 55 до $60 за баррель.

«Расчетный курс доллара увеличен с 340 до 350 тенге. Цена на нефть с начала года демонстрирует изменчивую тенденцию, при этом минимальное значение достигло 62,6 долларов за баррель. Согласно консенсус-прогнозу международных организаций, цена на нефть составит 69 долларов за баррель. С учетом этого цена на нефть повышена с 55 до 60 долларов за баррель», - зачитал прогноз социально-экономического развития страны министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

С учетом уточненной базы 2017 года номинальный ВВП в 2018 году прогнозируется в объеме 58,2 трлн тенге, что выше уточненного в апреле показателя на 1 трлн тенге. Реальный рост ВВП сохранен на уровне 3,8%. Темпы роста основных отраслей сохранены на прежнем уровне.

«Учитывая повышение мировых цен на нефть и рост экономики, экспорт повысится до 56,5 млрд долларов, при этом импорт снизится до 32,2 млрд долларов. Инфляция ожидается в утвержденном диапазоне 5-7%», - проинформировал глава Миннацэкономики.

На основе скорректированного макропрогноза уточнен прогноз параметров бюджета на 2018 год. В частности, доходы на 2018 год сохранены на уровне утвержденного плана 5,718 трлн тенге. В связи с приданием Шымкенту статуса города республиканского значения в республиканском бюджет на 2018 год предусмотрено поступление трансфертов из бюджета Туркестанской области в сумме 15,1 млрд тенге для перечисления в бюджет Шымкента.

Расходы прогнозируются в объеме 9,6 трлн тенге с увеличением на 12,6 млрд тенге относительно прежнего объема. Дефицит сохранен в ранее утвержденном объеме 883 млрд тенге или 1,5% к ВВП. Уровень ненефтяного дефицита составит 7,4% к ВВП и не превысит предельный порог, установленный концепцией формирования и использования Национального фонда. Поступления от нефтяного сектора в Нацфонд составят 3,1 трлн тенге с увеличением на 1,2 трлн тенге относительно ранее утвержденного объема.

Как отмечается в заключении профильного комитета мажилиса, основные расходы уточненного республиканского бюджета будут направлены на реализацию поручений главы государства по изменению административных статусов и развитию Шымкента и Туркестан; развитие потенциала агропромышленного комплекса, бизнеса, реализации концессионного проекта по созданию и эксплуатации автомобильного пункта пропуска «Нурлы жол» на участке дороги «Западная Европа – Западный Китай», проектов автодорожной отрасли. Предусмотрены средства для ускорения реализации продолжающихся проектов по строительству объектов образования, инженерной структуры, жилья, газификации, обеспечения питьевой водой на селе.