Взрыв в керченском колледже признали терактом

По данным первого замглавы Росгвардии Сергея Меликова, в учебном учреждении взорвали самодельную бомбу.

Между тем очевидцы сообщают, что взрыв произошел в столовой учебного заведения, а до взрыва неизвестные люди открыли стрельбу.

Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым возбуждено уголовное дело «по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ («Террористический акт»)», сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Согласно последним данным, жертвами взрыва стали 13 человек, около50 пострадали.

Сейчас на месте сейчас работают специалисты-взрывотехники, после завершения их работы следователи приступят к осмотру места происшествия непосредственно в эпицентре взрыва. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев, изучается видео с камер наблюдения.

Ранее сообщалось, что причиной взрыва мог стать газовый баллон. Однако в ГУП Республики Крым «Крымгазсети» заявили, что Керченский политехнический колледж не был газифицирован.

В связи с терактом в Керчи будет объявлен трехдневный траур.