16,8 млрд тенге выделят на усиление работы школьных психологов

В 2019 году на усиление работы школьных психологов и для обеспечения детской безопасности выделят 16,8 млрд тенге, сообщил в четверг в ходе брифинга в правительстве министр финансов Алихан Смаилов.

«В рамках обеспечения детской безопасности, а также усиления работы школьных психологов будет выделено 16,8 млрд тенге. Эти средства предлагается направить на детских психологов, ведение доплат за их квалификацию, повышение должностного оклада и повышение квалификации психологов системы среднего образования», - сообщил Смаилов.

Кроме того, на строительство объектов образования в регионах, испытывающих наибольший дефицит в ученических местах, а также для решения проблем с трехсменными и аварийными школами, из бюджета дополнительно будет выделено дополнительно будет выделено 50 млрд тенге на три года, в том числе на 2019 год – 20 млрд тенге.

«В бюджете 2019 года уже было предусмотрено 55 млрд тенге на завершение 50-ти новых школ и начала строительства 24-х. С учетом дополнительных средств на школы будет направлено уже 75 млрд тенге только в 2019 году», - подчеркнул глава Минфина.

Напомним, что президент Казахстана поручил на 100% оснастить школы и детские сады системами видеонаблюдения, усилить работу школьных психологов и «реализовать другие мер». На решение проблемы дефицита школ и трехсменных школ в 2019-2021 году дополнительно будет выделено 50 млрд тенге.