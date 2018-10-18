На 9,1% вырастет средняя зарплата в Казахстане

На реализацию послания президента в трехлетний период планируется выделить дополнительно 1 трлн 288 млрд тенге, которые, в том числе, будут направлены на повышение размеров минимальной заработной платы. В результате средняя заработная плата по стране вырастет на 9,1%, сообщил в четверг в ходе брифинга в правительстве министр финансов Алихан Смаилов.

«На трехлетний период на реализацию послания главы государства предусматривается порядка 1 трлн 288 млрд тенге. (...) Из республиканского бюджета будет выделено 966 млрд тенге в течение последующих трех лет. Данные средства будут направлены на следующее: на повышение размеров минимальной заработной платы предусматривается 288 млрд тенге на три года или по 96,3 млрд тенге ежегодно, из которых 85,8 млрд тенге – это непосредственно на повышение заработных плат 275 тыс. гражданских служащих, содержащихся за счет бюджета», - сообщил Смаилов.

В целом, по его информации, «средняя заработная плата по стране вырастет на 9,1%, рост реальных доходов населения, то есть, за вычетом инфляции составит 4,6% за год».

Вместе с тем на развитие обрабатывающей промышленности и экспорта будет направлено свыше 500 млрд тенге за три года, из которых 322 млрд тенге – повторное использование ранее выделенных из Нацфонда и республиканского бюджета средств.

«Эти средства будут направлены на доступное кредитование, предэкспортное финансирование – 300 млрд тенге. Ожидаемый эффект – рост экспортной выручки в размере 405 млрд тенге, а также увеличение налоговых поступлений на 25 млрд тенге», - проинформировал министр.

Напомним, глава государства в ходе послания 5 октября поручил правительству с 1 января 2019 года увеличить минимальный размер заработной платы в 1,5 раза - с 28 до 42 тыс. тенге.