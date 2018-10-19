Мир за ночь 18-19 октября 2018 года

Лидеры ЕС решили вводить санкции за кибератаки, а США намерены ужесточать санкции в отношении России каждые «один-два месяца». Тем временем минюст Соединенных Штатов начал расследование случаев насилия священников над детьми в Пенсильвании, а партия трудящихся просит суд в Бразилии снять Болсонару с выборов. Мексика обратится в ООН за помощью в ситуации с мигрантами, на компанию Facebook подали в суд за умышленное завышение количества просмотров видео, ученые диагностировали у Леонардо да Винчи косоглазие, а по всему миру стартует предзаказ на новый iPhone.

По итогам двухдневного саммита глав государств и правительств 28 стран Евросоюза, завершившийся в четверг в Брюсселе, единогласно утверждено решение о создании механизма упрощенного введения санкций за кибератаки, сообщает ТАСС. Лидеры поручили Совету ЕС и Еврокомиссии завершить его разработку до выборов в Европарламент в мае 2019 года, намекая, таким образом, что иностранные хакеры обязательно постараются в них вмешаться. Как поясняется, речь идет о создании механизма, подобного санкционному режиму по химоружию, который был принят Советом ЕС 15 октября в Люксембурге. ТАСС отмечает, что это будет просто юридический документ, заготовка для черного списка хакеров, куда в будущем страны ЕС смогут добавлять физических лиц и организации, которых они заподозрят во «вредоносной активности в киберпространстве». Как обычно, такой черный список подразумевает заморозку финансовых активов и запрет на въезд и ведение любого бизнеса с ЕС.

Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты планируют регулярно вводить санкции в отношении России, чтобы принудить к обсуждению решения украинского кризиса, сообщает «Коммерсантъ». В частности, по его словам, США будут сохранять уже имеющиеся ограничения и расширять санкционне давление «каждые один-два месяца или около того». Также Волкер отметил, что США «очень тесно работают с европейскими союзниками» по вопросу антироссийских санкций. «Мне кажется, для России это, вероятно, стало сюрпризом. Европейский союз продемонстрировал огромную устойчивость и силу в сохранении их в силе», - считает он.

Министерство юстиции США начало расследование установленных и предполагаемых случаев сексуального насилия несовершеннолетних католическими священниками в штате Пенсильвания, сообщает ТАСС. С санкции минюста прокуратура направила в епархии римско-католической церкви запросы о предоставлении документов, способных пролить свет на эти случаи, а многим священникам вручены повестки. Из-за того, что в Пенсильвании законы предусматривают наличие срока давности, по истечении которых подозреваемые не могут быть преданы суду, официальные обвинения были предъявлены лишь нескольким священникам. В середине августа большая коллегия присяжных Пенсильвании по итогам двухлетнего расследования опубликовала 884-страничный доклад, в котором приводятся доказательства многочисленных случаев насилия над детьми со стороны служителей церкви в шести епархиях штата, начиная с 1950-х годов. В частности, указывалось, что свыше 300 священников совершили за этот период надругательства над более чем 1 тыс. несовершеннолетних. При этом коллегия присяжных считает, что реальное число пострадавших детей гораздо больше.

Партия трудящихся, представитель которой Фернанду Аддад претендует на пост президента Бразилии, подала жалобу в Высший электоральный суд страны с требованием снять с выборов кандидата от правой Социал-либеральной партии Жаира Болсонару, сообщает «РИА Новости». Ранее сообщалось, что близкие к Болсонару бизнесмены заключили контракт с технологическими компаниями для распространения в группах Whatsapp сотен тысяч сообщений, которые могли повлиять на результаты первого тура президентских выборов. В иске отмечается, что «это демонстрирует ясную практику злоупотребления своими экономическими возможностями, чтобы вызвать неравновесие сил на выборах». В связи с этим Партия трудящихся просит суд запретить Болсонару занимать выборные должности в течение восьми лет. Напомним, первый тур всеобщих выборов состоялся 7 октября, во второй тур, который пройдет 28 октября, вышли Болсонару с 46% голосов и Аддад, получивший 29,3% голосов.

Правительство Мексики обратится за помощью к управлению высокого комиссара ООН по делам беженцев, чтобы совместно с властями Гондураса, Гватемалы и Сальвадора решить вопрос с беженцами и возможными просьбами со стороны его участников о предоставлении убежища, сообщает «РИА Новости». По информации мексиканского МИД, просьба о помощи будет формально представлена сегодня министром иностранных дел Мексики Луисом Видегараем во время встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в Нью-Йорке. В настоящий момент сразу два каравана мигрантов из стран Центральной Америки двигаются по территории Гватемалы в сторону Мексики, чтобы добраться до границы с США. Власти Мексики предупредили, что уважают права на свободное перемещение, но потребовали от мигрантов соблюдения необходимых норм миграционного законодательства.

Группа рекламодателей подала иск в суд Окленда, Калифорния, против компании Facebook за умышленное завышение в 2,5–10 раз количества просмотров видео, пишет газета «Коммерсантъ». В коллективном иске поясняется, что Facebook мог умышленно предоставлять рекламным агентствам и СМИ неверные данные о количестве просмотров видеоконтента в социальной сети. Рекламодатели фокусировали свои усилия в социальной сети Facebook, так как та утверждала, что пользователи тратят на просмотр здесь видеороликов больше времени, чем на других платформах. При этом, как указывается в иске, проблемы с алгоритмом подсчета просмотров видео обнаружились еще в 2015 году. В 2016 году о них руководству соцсети сообщал даже технический директор компании, однако никаких действий для исправления ситуации предпринято не было. Между тем в самой компании иск считают «безосновательным» и заявляют, что соцсеть предупреждала рекламодателей о проблемах с метрикой еще в 2016 году после их обнаружения. При этом погрешность метрики составляла 60–80%.

Как пишет газета «Известия», ученые из Лондонского городского университета считают, что Леонардо да Винчи страдал непостоянным расходящимся косоглазием, монокулярное зрение меняло его восприятие реальности. По их мнению, создать свои шедевры и технику перспективы итальянский художник смог из-за того, что косоглазие не позволяло ему сфокусироваться на изображаемом предмете обоими глазами. Такой выводы ученые сделали на основании анализа картин да Винчи «Иоанн Креститель» и «Спаситель мира», а также портретов художника, выполненных другими мастерами. Отмечается, что «зрительная ось одного глаза художника периодически отклонялась в сторону и да Винчи смог добиться эффекта трехмерного пространства». Угол косоглазия у персонажей картин художника, по мнению британских офтальмологов, составлял 10,3 градуса.

Предзаказ на новый смартфон Apple iPhone XR стартует в пятницу по всему миру, сообщает ТАСС. Он стал третьей новинкой, представленной Apple в сентябре. iPhone XR будет доступен в белом, черном, синем, желтом, коралловом цветах и в специальном цвете (Product) Red с памятью 64, 128 и 256 Гб. Смартфон лишен кнопки Home, как и старшие модели iPhone XS и iPhone XS Max, оснащен дисплеем с диагональю 6,1 дюйма, изготовленным по технологии LCD, одинарной 12-мегапиксельнойкамерой. В iPhone XR также задействован новейший процессор A12 Bionic. Ретейлеры ожидают высокого спроса на новый смартфон.