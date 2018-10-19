Президенты Казахстана и Франции обсудили двустороннее сотрудничество

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по прибытии на церемонию открытия 12-го cаммита Форума «Азия – Европа» (АСЕМ) встретился с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. В ходе встречи стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, также состоялся открытый обмен мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня, сообщила пресс-служба главы государства.

Назарбаев подчеркнул, что со времени установления дипломатических отношений между двумя странами прошло 26 лет, в течение которых сформирована вся необходимая договорно-правовая база.

«Я уверен, что благодаря сегодняшней встрече казахстанско-французские связи выйдут на новый уровень. В нашей стране работают десятки французских компаний, объем взаимного товарооборота может достичь $5 млрд», - сказал президент Казахстана.

В свою очередь Макрон отметил символичность проведения встречи в год 10-летия заключения Договора о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Францией.

«Мне вдвойне приятно познакомиться с вами, поскольку это наша первая совместная встреча с момента моего вступления в должность. Я надеюсь обсудить с вами целый ряд вопросов и услышать вашу точку зрения», - обратился к Назарбаеву президент Франции.

Как сообщает «Казинформ», в 2-дневной встрече на высшем уровне принимают участие руководители 21 азиатской и 30 европейских стран, а также двух институциональных партнеров (ЕС и АСЕАН). В этом году дискуссия лидеров сосредоточится вокруг темы «Глобальное партнерство перед глобальными вызовами». В частности, на саммите обсудят вопросы нераспространения оружия массового уничтожения, поиск возможных ответов на современные вызовы безопасности, такие как терроризм, кибербезопасность и нелегальная миграция, также состоится обмен мнениями по региональной и международной проблематике. Основное внимание саммита будет уделено укреплению форума и развитию сотрудничества между Азией и Европой в вопросах расширения торговли и инвестиций, взаимосвязанности, устойчивого развития и изменения климата.

На долю государств-партнеров АСЕМ приходится 65% мирового ВВП, 55% мировой торговли и около двух третей населения мира.