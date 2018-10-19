Президент Казахстана обсудил с главой Еврокомисси сотрудничество с ЕАЭС

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и педседатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на полях саммита Форума «Азия – Европа» провели встречу и рассмотрели текущую повестку дня международной политики, в том числе аспекты глобальной безопасности, сообщила пресс-служба главы государства.

Жан-Клод Юнкер указал на важность участия казахстанской делегации и лично Назарбаева в 12-м Саммите Форума «Азия – Европа».

«Я очень хорошо помню мою поездку в Казахстан в 2008 году и наш разговор о стабильности в мире. Нужно, чтобы мы чаще встречались», - сказал председатель ЕК.

Также стороны обсудили вопросы сотрудничества ЕАЭС с Европейским советом. Назарбаев пригласил Юнкера принять участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в декабре в Санкт-Петербурге.

Кроме того, на полях саммита президент Казахстана провел встречи с председателем Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцяном, премьер-министрами Российской Федерации и Итальянской Республики Дмитрием Медведевым и Джузеппе Конте.