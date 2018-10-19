КазТрансОйл транспортировал за 9 месяцев более 42 млн тонн нефти

За 9 месяцев 2018 года консолидированный объем транспортировки нефти и нефтепродуктов АО «КазТрансОйл» составил 42 млн 270 тыс. тонн. Показатель снизился на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил департамент по связям с общественностью и внутренним коммуникациям компании.

Объем транспортировки нефти составил 33 млн 911 тыс. тонн, снизившись на 1,8% по сравнению с 9 месяцами 2017 года, а грузооборот нефти - на 2,6%, составив 28 млрд 540 млн тонно-километров. Консолидированный грузооборот нефти составил 34 млрд 599 млн тонно-километров, что на 2,9% меньше аналогичного показателя за 9 месяцев 2017 года.

Между тем объем подачи волжской воды потребителям Атырауской и Мангистауской областей Казахстана по водоводу Астрахань-Мангышлак за отчетный период составил 22 млн 88 тыс. кубометров, что на 9,9% больше аналогичного показателя за 9 месяцев прошлого года.

АО «КазТрансОйл» — национальный оператор Республики Казахстан по магистральному нефтепроводу, владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км и водоводов протяженностью 1,9 тыс. км. Производственные объекты группы компаний АО «КазТрансОйл» расположены в Шымкенте, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях.