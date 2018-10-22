На 3 года осужден экс-начальник колонии в Астане

Бывший начальник колонии строгого режима ЕЦ-166/10 Нурлан Абен приговорен к трем годам лишения свободы, а его заместитель Талгат Мусаев – к двум годам. Такой приговор зачитала в понедельник председательствующая судья Айжан Кульбаева суда №2 района Байконур Астаны. Напомним, они обвинялись в покровительстве ранее осужденному на 14 лет экс-главе НК АО «Астана-ЭКСПО» Талгату Ермегияеву.

«Руководствуясь требованиями статьи 387, 398, 401, 402, 406 уголовно-процессуального кодекса суд приговорил Абен Нурлана признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 362 части 4 пункт 3 УК, и назначить ему наказание с применением статьи 55 части 4, 6 УК в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе», - зачитала приговор Кульбаева.

Отбывание наказания назначено в учреждении уголовного-исполнительной системы минимальной безопасности. Кроме того, суд постановил лишить Абен звания полковника «за совершение умышленного уголовного правонарушения».

«Меру пресечения Абен в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. Срок отбывания наказания исчислять с 20 декабря 2017 года», - добавила судья.

Заместитель начальника по режиму и оперативной работе ЕЦ-166/10 Талгат Мусаев также признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 28 частью 5, статьи 362 части 4 пункт 3 УК РК. Ему назначено наказание с применением статьи 55 части 4, 6 УК в виде двух лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе.

«Отбывание лишения свободы назначить в учреждении уголовного-исполнительной системы минимальной безопасности. Лишить Мусаева звания майора за совершение умышленного уголовного правонарушения. Меру пресечения Мусаева в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. Срок отбывания наказания исчислять с 15 декабря 2017 года», - заключила Кульбаева.

Кроме того, с Абен и Мусаева будут взысканы процессуальные издержки за производство экспертиз в сумме 1 млн 300 тыс. 287 тенге в долевом порядке: с каждого – по 650 тыс. 143 тенге в доход государства.

По версии следствия, когда Ермегияев отбывал наказание в колонии, ему устраивали незаконные свидания, передачу посылок сверх положенной нормы, также он пользовался сотовыми телефонами, имел доступ к алкоголю и т.д.

Талгат Ермегияев был осужден в июне 2016 года на 14 лет лишения свободы по делу о хищении бюджетных средств.