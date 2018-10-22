МИД Казахстана прорабатывает проведение сессии ООН по кризисным процессам

МИД Казахстана приступил к проработке проведения специальной сессии ООН, посвященной кризисным процессам в мировой экономике и политике, которая может пройти в Астане, сообщил руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства страны Айбек Смадияров.

«Саммит АСЕМ имел особое значение на фоне продолжающихся кризисных явлений в мировой политике и экономике, растущего неравенства в развитии государств и неоднозначных процессов, сопровождающих глобализацию. В этой связи, выступая на пленарной сессии саммита, глава государства призвал мировые державы взять ответственность за решение этих проблем», - сказал Смадияров на брифинге в понедельник.

Он напомнил, что данное обращение было адресовано, прежде всего, США, РФ, КНР и странам Европейского союза, и что президент Казахстана «предложил рассмотреть возможность проведения специальной сессии ООН, в том числе, в случае необходимости, и в Астане».

«Это предложение президента Казахстана вызвало заинтересованную реакцию в международных кругах. В настоящее время Казахстан приступает к предметной проработке такой встречи», - сказал Смадияров.

Напомним, выступая на пленарной сессии 12-го саммита Форума «Азия-Европа» 19 октября, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что в условиях повышенной конфликтности и роста санкционных и торговых войн международная политика достигла пика напряженности. Он призвал все страны к диалогу и предложил использовать Астанинскую площадку для переговоров.