Назарбаев сравнил нынешнюю обстановку в мире с Карибским кризисом

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на пленарной сессии 12-го саммита Форума «Азия-Европа» подчеркнул, что в условиях повышенной конфликтности и роста санкционных и торговых войн международная политика достигла пика напряженности. Он призвал все страны к диалогу и предложил использовать Астанинскую площадку для переговоров, сообщила пресс-служба главы государства.

«Нам необходимо использовать нынешний саммит Форума «Азия-Европа» для решения этих проблем. К сожалению, на современном этапе в мире наблюдается недостаток продуктивного диалога и взаимопонимания. Все мы являемся свидетелями текущего экономического и политического противостояния, которое можно сравнить с Карибским кризисом 60-х годов прошлого столетия», - заявил Назарбаев.

Президент Казахстана отметил, что саммит должен призвать США, Россию, Китай, Евросоюз и другие державы к поиску решений существующих разногласий в мире. Он подчеркнул, что «ситуация будет только ухудшаться, если не заниматься урегулированием проблем в Сирии, Украине и других странах».

«Международный терроризм останется главной проблемой, пока существует угроза распространения баллистических ракет, - добавил Назарбаев.

В контексте ухудшения положения в мировой экономике президент Казахстана указал, что в некоторых бедных странах ситуация усугубляется еще больше, и это представляет серьезный вызов для всего человечества.

«После Второй Мировой войны и других конфликтов лидеры стран тесно сотрудничали и находили общие пути решения в борьбе с терроризмом. Поэтому я призываю все страны к диалогу и предлагаю использовать Астанинскую площадку для переговоров», - сказал он, еще раз подтвердив готовность Казахстана принимать активное участие в партнерстве, направленном на противодействие глобальным вызовам Азии и Европы.

Карибский (Кубинский) кризис 1962 года - резкое обострение международной обстановки, вызванное угрозой войны между СССР и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе. Советское политическое руководство по просьбе Кубы, на которую не прекращалось военное, дипломатическое и экономическое давление США, в июне 1962 года приняло решение о развертывании на острове советских войск, в том числе ракетных. Это объяснялось необходимостью предотвратить вооруженную агрессию США на Кубу и противопоставить советские ракеты американским, развернутым в Италии и Турции. К октябрю на Кубе находилось свыше 40 тыс. советских военнослужащих. После этого президент США Джон Кеннеди объявил о военно-морской блокаде острова и о приведении в боевую готовность ВС Соединенных Штатов. Переговоры об урегулировании кризиса начались 23 октября 1962 года, а 2 ноября Кеннеди объявил о том, что СССР демонтировал свои ракеты на Кубе. С 5 по 9 ноября ракеты с Кубы были вывезены, 21 ноября США отменили морскую блокаду. 12 декабря 1962 года советская сторона завершила вывод личного состава, ракетного вооружения и техники. В январе 1963 года ООН получила заверения СССР и США в том, что Кубинский кризис ликвидирован.

