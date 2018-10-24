Что Казахстан может сделать для улучшения человеческого капитала?

На сегодняшний день ребенок, рожденный в Казахстане, сможет реализовать 75% своего потенциала по достижению трудоспособного возраста, согласно новому Индексу человеческого капитала, разработанного Группой Всемирного банка. Индекс человеческого капитала для Казахстана составляет 0,75. Шесть лет назад, когда Индекс был представлен впервые, для Казахстана он составлял 0,63.

Представители Всемирного банка представят свое видение того, на чем государство и общество должны сфокусировать свое внимание и ресурсы, чтобы достичь прогресса в развитии человеческого капитала, прийти к продвинутому технологическому и цифровому будущему.

Спикерами на встрече выступят региональный директор Всемирного Банка в Центральной Азии Лилия Бурунчук и ведущий специалист по здравоохранению Всемирного Банка Сусанна Айрапетян.

Модератором встречи выступит Досым Сатпаев.

Встреча состоится 30 октября, в (место), в 11:00. Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.