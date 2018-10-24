Лишь на западе республики ожидаются осадки и понижение температуры
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Теплая погода без осадков сохранится в Казахстане в ближайшие два дня
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

На большей части Казахстана 25-26 октября сохранится теплая и без осадков погода. Лишь на западе республики ожидаются осадки, преимущественно дождь, и понижение температуры, сообщает РГП «Казгидромет».

«На запад Казахстана с районов Поволжья смещаются атмосферные фронты, вызывающие осадки, преимущественно дождь и понижение температуры воздуха. А над остальной территорией республики в ближайшие двое суток еще сохранится антициклон, который и удержит теплую и без осадков погоду», - говорится в прогнозе синоптиков в среду.

Максимальная температура воздуха в эти дни будет +8+15°С, на юге и юго-востоке +18+23°С, местами до +28°С.

Между тем 27 октября в северных, центральных и южных областях с подходом атмосферного фронта местами пройдет дождь.

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