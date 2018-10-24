США заинтересованы в развитии торгово-экономических отношений с Казахстаном

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром торговли США Уилбуром Россом, прибывшим в нашу республику с визитом.Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений между двумя странами в торгово-экономической и инвестиционной сферах, сообщила пресс-служба главы государства.

Министр торговли США передал Назарбаеву приветствие от имени американского президента Дональда Трампа и выразил заинтересованность в дальнейшем углублении и расширении сотрудничества между Казахстаном и Соединенными Штатами. Росс отметил, что вместе с ним в Астану прибыла делегация 16-ти американских компаний, которые намерены развивать торгово-экономические отношения с нашей страной.

«Я первый раз нахожусь в Казахстане. Меня поразила архитектура столицы, которую я видел по дороге из аэропорта. У вас активно разворачивается строительство, и действительно динамично растет экономика», - также сказал министр.

В свою очередь Назарбаев отметил, что визит Росса является важным свидетельством заинтересованности США в развитии сотрудничества с регионом Центральной Азии, которое будет способствовать укреплению взаимных экономических связей. Также он напомнил о результатах переговоров на высшем уровне в ходе его официального визита в США в январе текущего года. В частности, что «во время состоявшейся встречи они достигли взаимопонимания с президентом Дональдом Трампом» и что «казахстанско-американские отношения вышли на уровень расширенного партнерства».

«В рамках своего официального визита я встретился с большой группой «капитанов бизнеса» США. В ходе совместного бизнес-форума было подписано 27 различных коммерческих документов на сумму $7 млрд. На сегодняшний день объем торговли между нашими странами составляет около $2 млрд. В этом году данный показатель вырос на 30%», - заявил Назарбаев.

Говоря об истории развития сотрудничества между странами, глава государства привел в пример компанию Chevron, которая выразила намерение работать в нашей стране после того, как Казахстан отказался от ядерного оружия и закрыл крупнейший в мире ядерный полигон.

«История деятельности этой компании наглядно показывает, как можно успешно вести бизнес в Казахстане, - отметил президент РК.

Он добавил, что сегодня Казахстан осуществляет многовекторную политику и поддерживает добрые отношения со всеми странами-партнерами.