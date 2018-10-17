Дела по Банку Астаны, Эксимбанку и Qazaq Banki переданы в суд

Национальный банк Казахстана уже передал в суд дела о ликвидации Банка Астаны, Эксимбанка и Qazaq Banki, и теперь слово за этой инстанцией. Как только решение вступит в законную силу, регулятор определит банк-агент, который выплатит деньги вкладчикам, заявил в среду журналистам в кулуарах мажилиса глава финрегулятора Данияр Акишев. Он заверил, что Нацбанк заинтересован в том, чтобы «сделать это быстро».

«По трем банкам, которые находятся в процессе ликвидации: по всем банкам, вы знаете, что в соответствии с действующим законодательством их ликвидация возможна только в случае положительного решения суда. Все необходимые действия по направлению материалов в суд мы осуществили», - сообщил Акишев.

Он подчеркнул, что как только решение суда вступит в законную силу, то в соответствии с законодательством в течение 14 дней Нацбанк определит банк-агент, и вкладчикам будут выплачены все деньги за счет Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

«Мы видим, что там более 99% всех счетов покрыто гарантией фонда, поэтому люди получат свои деньги. Мы заинтересованы в том, чтобы сделать это быстро», - подчеркнул глава Нацбанка.

Также он прокомментировал ситуацию вокруг Цеснабанка.

«Мы считаем ситуацию в Цеснабанке контролируемой. Новый менеджмент активно работает в этом направлении. Те меры, которые реализовало и правительство, и Нацбанк по поддержке этого банка с точки зрения снижения нагрузки на предприятия агропромышленного сектора, по выкупу кредитов, они оказали положительный эффект. Поэтому я думаю, что сейчас ситуация будет только улучшаться», - сказал Акишев.

27 августа Нацбанк лишил лицензий Эксимбанк и Qazaq Banki, а 18 сентября – Банк Астаны.

20 сентября стало известно, что правительством Казахстана и Национальным банком утвержден механизм выкупа портфеля сельскохозяйственных кредитов у АО «Цеснабанк» на сумму 450 млрд тенге.