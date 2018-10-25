Нацбанк назначит ликвидационную комиссию по Qazaq Banki в течение месяца

Ликвидационная комиссия будет назначена Нацбанком в день вступления в силу решения суда о принудительной ликвидации Qazaq Banki. Также в течение 14 рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда Казахстанский фонд гарантирования депозитов объявит, какой из банков будет работать с вкладчиками АО «Qazaq Banki» в качестве агента по выплате, сообщила пресс-служба финрегулятора.

«Национальным банком Республики Казахстан 25 сентября в Специализированный межрайонный экономический суд Алматы поданы исковые заявления о принудительной ликвидации АО «Qazaq Banki» и АО «ЭксимБанк», 15 октября 2018 года – о принудительной ликвидации АО «Банк Астаны». 24 октября суд принял решение о принудительной ликвидации АО «Qazaq Banki». При отсутствии обжалования судебного акта со стороны третьих лиц решение вступит в законную силу в течение 30 дней со дня вынесения решения в окончательной форме», - отметили в Нацбанке.

При этом уточняется, что в день вступления решения суда в законную силу Нацбанком будет назначена ликвидационная комиссия.

«Информация о назначении ликвидационной комиссии банка с указанием порядка, сроков заявления претензий и адресов, по которым кредиторы смогут предъявлять свои требования в соответствии с нормами правил принудительной ликвидации банков в Республике Казахстан, будет опубликована ликвидационной комиссией банка в официальных печатных изданиях министерства юстиции Республики Казахстан на казахском и русском языках в течение 10 рабочих дней с даты ее назначения. Сама процедура принудительной ликвидации будет осуществляться в соответствии с требованиями закона о банках, правилами принудительной ликвидации банков в Республике Казахстан и иными законодательствами РК», - добавили в Нацбанке.

Кроме того, сообщается, что в течение 14 рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации Qazaq Banki Казахстанский фонд гарантирования депозитов объявит, «какой из действующих казахстанских банков будет работать с вкладчиками АО «Qazaq Banki» в качестве агента по выплате, и начнет расчеты с вкладчиками».

«Согласно действующему законодательству, это будет банк со стабильным финансовым положением, широкой филиальной сетью и инфраструктурой, позволяющей обслуживать вкладчиков по всей стране. Этот банк будет работать с вкладчиками АО «Qazaq Banki» от имени и за счет средств КФГД», - подчеркнул финрегулятор.

После того, как будет объявлен банк-агент, вкладчикам следует обратиться в отделение данного банка с заявлением на выплату гарантийного возмещения. Выплата будет осуществлена не позднее 5 рабочих дней со дня поступления документов банку-агенту.

Напомним, постановлением правления Национального банка Qazaq banki с 27 августа лишен лицензии за «ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям и систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов». В банке была назначена временная администрация, которая действует до назначения ликвидационной комиссии судом.

С 28 августа прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого банка, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, зачислением поступающих в банк денег.

С начала прошлого года Qazaq Banki вел переговоры с Bank RBK об объединении. Объединённый финансовый институт должен был заработать под брендом Bank RBK уже к началу 2018 года. Однако в октябре 2017 года Bank RBK отказался от идеи объединения с Qazaq Banki. После серии консультаций банки пришли к выводу, что в нынешней ситуации каждому институту более целесообразно развиваться самостоятельно.

В середине апреля 2018 года, выступая на совещании в Акорде, Нурсултан Назарбаев сообщил, Qazaq Banki находится в группе из трёх банков, которые имеют «ужасные показатели из-за того, что акционеры плохо руководили ими, задолжали и не могут (выполнить обязательства - V) перед своими вкладчиками».