Организатор театрального фестиваля «Откровение» Ольга Султанова сообщила о его закрытии. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Ровно 5 лет назад в это день я писала о том, что на казахстанском рынке родился проект фестиваля «Откровение». Сегодня я пишу о том, что фестиваль «Откровение» прекращает свое существование. Я благодарна всем людям, которые помогли его сделать», - написала Султанова в соцсети в среду.

Она также подвела итог 5-летней работы фестиваля.

«Фестиваль длился 5 лет и проходил в Алматы. Мы прошли путь от молодежного городского театрального фестиваля до международного фестиваля исполнительских искусств. Больше 12 000 зрителей за это время посетили спектакли. 25 зарубежных и республиканских театров стали участниками фестиваля в международной программе. Больше 300 человек (участники/продюсеры/арт-менеджеры) посетили Казахстан за это время. Больше 80 спектаклей было показано в казахстанской и международной программах. Около 30 мастер-классов мы провели в рамках образовательной программы. Там же провели 6 лабораторий разной направленности. Из площадки «Откровения» выросло 2 самостоятельных направления в Алматы - инклюзивный и бейби театр. Больше 2-х миллионов людей по всему Казахстану увидело новости и рекламу о фестивале. Больше 5 наших театров точно выезжали на разные международные фестиваль, благодаря «Откровению», - перечислила Султанова.

В прошлом году Vласть писала о том, что фестиваль под угрозой закрытия из-за убытков и долгов.