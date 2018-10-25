Олегу Сенцову присудили премию Сахарова

Осужденный за терроризм в Крыму и находящийся в российской тюрьме украинский кинорежиссер Олег Сенцов удостоен Европарламентом премии имени Сахарова, он получил ее «За свободу мысли», сообщает «Коммерсантъ» .

«Принято решение вручить премию 2018 года Олегу Сенцову», - объявил председатель Европейского парламента Антонио Таяни.

Ранее кандидатура Сенцова была выдвинута правой фракцией Европарламента — Европейской народной партией.

25 августа 2015 года Олег Сенцов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима за создание террористической группы, действовавшей в Крыму. Весной 2014 года ее участники подожгли в Симферополе офисы общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России».

14 мая 2018 года Олег Сенцов в знак протеста объявил голодовку, и все это время находился под наблюдением врачей. 5 октября он прекратил голодовку.

Премия имени Сахарова присуждается лицам и организациям за заслуги в правозащитной деятельности.