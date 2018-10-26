Умер Николай Караченцов

Советский и российский актер театра и кино Николай Караченцов скончался на 74-м году жизни в московской больнице.

По информации его сына, Караченцов умер в реанимации 62-й больницы Москвы сегодня в 8:50 по мск. В сентябре актер был госпитализирован в больницу с воспалением легких.

В начале ноября 2017 года жена Караченцова сообщала, что у него нашли опухоль в легком.

27 октября Николаю Караченцову исполнилось бы 74 года.

Народный артист России Николай Караченцов родился в 1944 году в Москве. В 1967 году с отличием окончил Школу-студию МХАТ, по распределению попал в Московский театр имени Ленинского комсомола. Наибольшую популярность Караченцову принес образ графа Резанова в рок-опере «Юнона и Авось».

В кино Николай Караченцов начал сниматься с 1967 года и за свою карьеру снялся более чем в ста фильмах, среди которых «Старший сын», «Собака на сене», «Приключения Электроника», «Дом, который построил Свифт», «Человек с бульвара Капуцинов».

Лауреат Государственной премии, обладатель премии Владимира Высоцкого «Своя колея», Российской национальной актерской премии имени Андрея Миронова «Фигаро».