Министерства обходят законодательство о ГЧП в угоду инвесторам, считают в мажилисе

Министерства, отвечающие за реализацию проектов государственно-частного партнерства, обходят законодательство в угоду инвесторам. Такое мнение в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе выразил вице-спикер мажилиса парламента Владимир Божко. Однако с ним не согласился первый вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр, который заявил, что, например, сразу после окончания строительства большая алматинская кольцевая автодорога (БАКАД) перейдет в собственность государства.

Тему проектов ГЧП подняла депутат Майра Айсина, которая поинтересовалась, насколько заинтересованы иностранные инвесторы в участии в казахстанских проектах и каковы условия их участия. Министр национальной экономики Тимур Сулейменов тут же отметил, что в настоящее время никаких препятствий в законодательстве нет.

«Иностранные инвесторы могут совместно с отечественным бизнесом участвовать в таких проектах. Проект БАКАД реализуется совместно с иностранным консорциумом – две корейские компании есть и две турецкие. Поэтому нет никаких барьеров. Есть только один вопрос – это валютный риск. Каких-либо барьеров, чтобы иностранцу зайти и поучаствовать у нас в проектах, на данный момент нет, мы об этом в законодательстве позаботились», - заверил Сулейменов.

Вместе с тем Роман Скляр напомнил, что в рамках законов «О концессиях» и «О государственно-частном партнерстве» предусматриваются следующие модели: передача объектов после завершения строительства в государственную собственность, а затем – период доверительного управления и окончательная передача государству. Но это в сферах образования, здравоохранения, дорожной отрасли и других. А вот в сферах промышленности этого не требуется.

«Так как промышленные предприятия не могут переходить в государственную собственность, то данное партнерство проходит вне рамок закона о ГЧП, но таковым оно не перестает являться, - подчеркнул при этом Скляр. - Поэтому министерство, привлекая инвесторов, активно способствует тому, чтобы они чувствовали поддержку государства в тех направлениях, в тех аспектах, которые необходимы им. И понятно, первое, о чем просят нас инвесторы – это предоставление на определенный период налоговых льгот», - объяснил он.

«Роман Васильевич, выходит, закон у нас некачественный и, извините, мы забыли про целый раздел промышленности? - возмутился в свою очередь Божко. - То, что вы сказали – да, это облегчает инвесторам (работу – V) при возведении проектов. Но есть же проект по ГЧП. Может быть, вы не детально отработали этот вопрос и вас устраивает это положение?».

Первый заместитель министра вновь не согласился: «Пример – БАКАД. Дорога 66 км, которую в течение четырех лет построит консорциум иностранных инвесторов. 16 лет они ее будут эксплуатировать, получая равными долями компенсацию инвестиционных и операционных затрат. Но эта дорога с первого же дня, как они ее построят, она перейдет в собственность государства».

Что касается промышленных объектов, то инвесторы их строят, но в собственность государства не передают. Однако государство дает бесплатно землю, поводит инженерную инфраструктуру, выдает льготные кредиты, а затем обеспечивает контракты, чтобы сбывать продукцию.

«Это и есть партнерство со стороны государства», - подчеркнул Скляр.

«Вы знаете, есть еще хороший элемент партнерства – это передача в лизинг. Возвели, отдали в лизинг, и пусть это промышленное предприятие, среднее или крупное, потом вам возвращают этот лизинг по приемлемым платежам. Это что, не ГЧП? Это есть как форма ГЧП», - не согласился Божко.

«Понятно, что ГЧП – оно очень широкое, если смотреть в понимании общем, очень широкое. В любом случае, бизнес взаимодействует с государством. (...) Нам сейчас глава государства ставит задачу по (вхождению – V) ОЭСР. К нам сейчас приехали специалисты, они нам дали предварительные рекомендации, мы их сейчас смотрим. Очевидно, на базе этих рекомендаций какие-то вещи нам придется менять: либо в подзаконных актах, либо в законодательных. Но это будет вопрос 2019-го года», - прервал обсуждение министр Сулейменов.