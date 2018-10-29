КНБ задержал 10 человек за пропаганду терроризма в соцсетях

Комитетом национальной безопасности Казахстана 27 октября задержаны 10 жителей Алматы, Алматинской, Акмолинской и Карагандинской областей по подозрению в пропаганде терроризма.

«Они подозреваются в пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни посредством систематического распространения экстремистского контента в социальных сетях и мессенджерах интернета. Всего в чатах и сообществах, в которых размещались религиозные материалы, состояли более 180 участников из числа верующих жителей 15 регионов Казахстана», - отмечается в сообщении КНБ.

По данным Комитета нацбезопасности, проверяется причастность «отдельных из задержанных лиц к финансированию и иному пособничеству терроризму», продолжаются следственные мероприятия.