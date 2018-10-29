В Минкультуры и спорта прокомментировали задержание своих сотрудников

Подозреваемые в коррупции сотрудники министерства культуры и спорта РК пока не отстранены от должностей, сообщила директор департамента юридической службы министерства Кумис Сеитова. При этом она отметила, что в министерстве не владеют подробной информацией касательно задержания сотрудников ведомства.

«На сегодня мы не располагаем какой-либо информацией касательно (задержанных - V) сотрудников министерства культуры и спорта, о принятии каких-либо конкретных мер по проводимым оперативным мероприятиям. На сегодня на работе отсутствуют Даржибаев и Уалиев. Другие сотрудники все на рабочих местах, за исключением тех, кто в отпуске. Ереная Даржибаева на сегодня нет на работе. У него телефон отключен. Ответсекретарь Уалиев находится в официальном отпуске без содержания. Полагаем целесообразным воздержаться от необоснованных выводов до принятия компетентными органами решения», - сказала Сеитова.

По ее словам, заявление на отпуск без содержания Уалиев написал с 24 октября.

«Приказ подписан министром в этот же день. Что касается информации о том, что он отпущен под залог, мы информацией владеем через СМИ и интернет, поэтому воздерживаемся от комментариев. Отпуск на 10 дней – до 5 ноября, дальше я не могу сказать», - отметила Сеитова.

Касательно Даржибаева, она сообщила, что «так как нет никаких официальных документов на руках, пока его обязанности директора административного департамента выполняет его заместитель».

«Он не отстранен. Факт, что его нет. Мы не знаем, что он завтра предоставит: либо это будет официальное отстранение, либо справка, либо больничный. С 24 числа (октября – V) отсутствует на работе, на связь не выходит», - уточнила Сеитова, добавив, что они в курсе задержания и домашнего ареста, но официального документа об отстранении не поступало.

Она добавила, что следственные органы обращались в МИК «за материалами», поэтому они знают о ситуации и оказывают содействие Нацбюро.

«Я не могу озвучить (какие документы запрашивают - V), но мы оказываем всестороннее содействие», - сказала представитель Минкультуры и спорта.

Напомним, на прошлой неделе через мессенджеры распространялась информация о том, что Нацбюро в Астане при получении взятки в $37 тыс. от директора «КазАкпарат» К.Ботбай за заключение договора госзакупа были задержаны сотрудники министерства культуры и спорта РК – руководитель административного департамента Еренай Даржибаев, ответственный секретарь Куатжан Уалиев и 5 сотрудников ведомства.

Официальный представитель агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Жанна Бастарова на брифинге в минувшую пятницу подтвердила факт задержания сотрудников министерства, но отметила, что «вся информация в рамках статьи 201 УК РК не распространяется».

26 октября специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Даржибаева сроком на два месяца, то есть до 24 декабря. Между тем СМИ сообщали, что Уалиев отпущен под залог.