Лекция в рамках Vласть Update Almaty
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Зачем нужна и как устроена социология в Казахстане. Лекция Гульмиры Илеуовой
Фото Жанары Каримовой

Лекция социолога, руководителя центра социальных и политических исследований "Стратегия" Гульмиры Илеуовой в рамках Vласть Update Almaty.

Ключевые тезисы лекции:
  • Крупнейшие заказчики социологических исследований – государственные органы, национальные компании, политические партии, иностранные организации и посольства. При том, что спрос на социсследования есть, открытый качественный исследовательский рынок в Казахстане так и не сформировался, нет системности в передаче полученных данных, проблемы в мониторинге данных. Кроме всего прочего, результаты социологических исследований не ложатся в основу государственных программ, не оказывают влияние на политику принятия решений и зачастую остаются приложением к подготовительной работе.
  • Результаты исследований используют в агрессивной электоральной борьбе, что негативно сказывается на имидже социологии в Казахстане.
  • Государственными исследованиями занимаются компании, выигравшие тендер, указав минимальную стоимость работы. Эти компании часто не обладают необходимой базой и ресурсами для проведения качественных исследований.
  • Социальное самочувствие граждан и материальное положение – самые популярные вопросы в казахстанском обществе.
  • Самый популярный инструмент распространения информации в Казахстане – телевизор и телевидение, вопреки расхожему мнению о том, что основной источник потребления информации в Казахстане – интернет.

Генеральным партнером Vласть Update Almaty выступает компания Kcell.

Партнерами недели лекций стали Kaspi Bank, Альфа-Банк, Intercontinental Almaty и Ahmad Tea.

Над видео работали Евгений Загороднев, Ринат Бесбаев и Юлия Панкратова.

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Зачем нужна и как устроена социология в Казахстане. Лекция Гульмиры Илеуовой