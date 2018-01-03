Зачем нужна и как устроена социология в Казахстане. Лекция Гульмиры Илеуовой

- Крупнейшие заказчики социологических исследований – государственные органы, национальные компании, политические партии, иностранные организации и посольства. При том, что спрос на социсследования есть, открытый качественный исследовательский рынок в Казахстане так и не сформировался, нет системности в передаче полученных данных, проблемы в мониторинге данных. Кроме всего прочего, результаты социологических исследований не ложатся в основу государственных программ, не оказывают влияние на политику принятия решений и зачастую остаются приложением к подготовительной работе.
- Результаты исследований используют в агрессивной электоральной борьбе, что негативно сказывается на имидже социологии в Казахстане.
- Государственными исследованиями занимаются компании, выигравшие тендер, указав минимальную стоимость работы. Эти компании часто не обладают необходимой базой и ресурсами для проведения качественных исследований.
- Социальное самочувствие граждан и материальное положение – самые популярные вопросы в казахстанском обществе.
- Самый популярный инструмент распространения информации в Казахстане – телевизор и телевидение, вопреки расхожему мнению о том, что основной источник потребления информации в Казахстане – интернет.
Генеральным партнером Vласть Update Almaty выступает компания Kcell.
Партнерами недели лекций стали Kaspi Bank, Альфа-Банк, Intercontinental Almaty и Ahmad Tea.
Над видео работали Евгений Загороднев, Ринат Бесбаев и Юлия Панкратова.