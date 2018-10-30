Все педагоги пройдут квалификационный тест в течение пяти лет – Сагадиев

Министерство образования и науки планирует, что в течение ближайших пяти лет все педагоги страны сдадут квалификационный тест. Как заявил во вторник в ходе заседания в сенате глава ведомства Ерлан Сагадиев, только в текущем году на прохождение тестирования записались 120 тыс. педагогов. Более того, планируется, что в ближайшем будущем и выпускники педагогических вузов и колледжей сразу будут отправляться на квалификационный тест.

«У нас сейчас большая работа проводится по педагогам. Первое – мы вводим национальный квалификационный тест. Сначала мы его ввели для учителей, потому что там наиболее важно, это 1-11 классы. В этом году 60 тыс. записалось, на декабрь еще 60 тыс. записалось», - рассказал Сагадиев.

По его мнению, квалификационный тест стал «приличным механизмом», благодаря которому Минобразования уверено, что педагог знает свое дело, соответственно, госорган готов идти на повышение заработной платы.

«Я думаю, что в течение пяти лет все 100% педагогов школ пройдут национальный квалификационный тест», - добавил министр.

Что касается нововведений, то в ведомстве обсуждают вопрос направления на тесты и выпускников педагогических вузов и колледжей.

«Возможно, в следующем году или через год, в зависимости, как агрессивно мы пойдем, всех выпускников педагогических вузов и колледжей мы будем отправлять на национальный квалификационный тест», - сообщил он.

Кроме того, напомнил министр, аналогичную систему экзаменов сейчас вводят в стране и для воспитателей детских садов.

«Мы тебе оплачиваем курсы, ты их проходишь и должен идти на национальный квалификационный тест. После этого ты попадаешь в новую сетку тарификации и можешь поднять свою зарплату до 50% в зависимости от той квалификации, которая тебе присвоена. То же самое мы делаем для психологов», - подчеркнул Сагадиев.

Он также добавил, что на сегодняшний день в детских садах работают около 55 тыс. воспитателей, но только 45% из них имеют дошкольное образование. Несмотря на ежегодное увеличение грантов по этой специальности, только десятая часть потом идут работать по профессии. А вот большинство поступают в магистратуру или выбирают другую специальность.

«Министерство проводит меры по привлечению в детские сады специалистов. Сокращен стаж до трёх лет на заведующего детским садом сельской местности, раньше он был пять лет. Также вносятся изменения в закон «Об образовании», касательно поддержки педагогов. Будут приниматься (специалисты – V) не только дошкольного образования, но также специалисты, у которых есть педагогическое образование. В-третьих, все воспитатели будут проходить аттестацию для получения категории, вносятся изменения в правила аттестации и будут проведены курсы. В-четвертых, МОН подготовил дорожную карту по улучшению качества дошкольного образования, и есть там предложения по введению национальных квалификационных тестов, единых требований, будут рассмотрены системы категорий, будут разработаны системы по новой категории и будет увеличена заработная плата от 30 до 50%», - заверил министр.

Более того, в ведомстве готовят предложение по переводу всех воспитателей с категорий Б3 на Б2.

«Мы будем выносить этот вопрос на бюджетную комиссию», - подчеркнул министр.