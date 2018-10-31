У ребенка в Алматинской области подозревают менингококковую инфекцию

В Минздраве рассказали об эпидситуации по менингиту
В министерстве здравоохранения РК рассказали об эпидемиологической ситуации по менингококковой инфекции на 31 октября. По данным ведомства, «в настоящее время в республике регистрируются единичные спорадические случаи заболевания менингококковой инфекцией».
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