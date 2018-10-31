У ребенка в Алматинской области подозревают менингококковую инфекцию

В министерстве здравоохранения РК рассказали об эпидемиологической ситуации по менингококковой инфекции на 31 октября. По данным ведомства, «в настоящее время в республике регистрируются единичные спорадические случаи заболевания менингококковой инфекцией».

«Зарегистрировано 1 подозрение на менингококковую инфекцию у ребенка в Алматинской области», - говорится в сообщении Минздрава.

В целом с начала года зарегистрировано 85 подтвержденных случаев менингококковой инфекции, напомнили в ведомстве. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

В сентябре сообщалось о новых случаях заболевания менингитом. Из них менингококковая инфекция подтвердилась в Актюбинской области – 1 случай, 3 случая заболевания гнойным менингитом было зарегистрировано в Алматинской области и в Актау у военнослужащего.

1 октября в Астане был зарегистрирован один случай менингококковой инфекции – в городскую инфекционную больницу госпитализирован мужчина, который приехал из Жезказгана.

По данным на 22 октября, в детской инфекционной больнице Астаны с вирусным менингитом находились 14 детей.