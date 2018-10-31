Суд восстановил Ботакоз Копбаеву в должности проректора консерватории им. Курмангазы

В Алматы Алмалинский районный суд №2 восстановил Ботакоз Копбаеву в должности проректора по общим вопросам консерватории им. Курмангазы. Об этом она написала на своей странице в Facebook .

«30 октября судья Алмалинского районного суда номер 2 Кистауова Карагоз Жумабековна удовлетворила мой иск к Консерватории и восстановила меня в должности проректора.

Справедливость восторжествовала», - сообщила Копбаева во вторник.

В среду она написала еще один пост, в котором отметила, что у нее не было адвоката, но «были очень простые аргументы».

«Я пришла в этот суд одна. Сама. Не было адвоката. У меня были очень простые аргументы. Меня нельзя было увольнять за факт отсутствия на рабочем месте просто потому, что даже несмотря на всю невыносимость условий, в которые меня поставили, на работе я была. Что и подтвердили приглашенные мной в суд свидетели. Из ДВД города Алматы я взяла справку и подтвердила факт моего нахождения там. Суд счел мои аргументы достаточными», - отметила Копбаева.

Вместе с тем она сообщила, что не будет работать в консерватории.

«В суде я сказала, что не буду работать в Консерватории. Правда. Мне очень неприятно вспоминать все, что было. Но я человек дела и привыкла доводить до конца начатое.

Сегодня я встретилась с новым ректором. Не мне, конечно, судить, но он мне показался порядочным человеком, который болеет душой за Консерваторию», - написала Копбаева.

12 июня Акорда сообщила об освобождении Жании Аубакировой от должности ректора Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, в которой она проработала 21 год. Перед этим стало известно об обнаруженных почти год назад финансовых нарушениях в работе главного бухгалтера консерватории. Вскоре после этого было совершено нападение на аудитора Ботагоз Копбаеву. И Жания Аубакирова, и Копбаева написали несколько постов в Facebook, посвященных этому инциденту. Консерватория расторгла трудовой договор с Копбаевой, она посчитала это незаконным и обратилась в суд, требуя «восстановления на работе, взыскания средней заработной платы за время вынужденного прогула». Аубакирова обвинила Копбаеву в шантаже.

13 июня в распоряжением главы государства ректором Казахской национальной консерватории имени Курмангазы был назначен Арман Жудебаев.