Размещение планируется в первой половине ноября
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Казахстан планирует разместить еврооблигации на 1,17 млрд евро
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Казахстан рассчитывает разместить на Лондонской бирже и в МФЦА еврооблигации на 1 млрд 170 млн евро, сообщил министр финансов Алихан Смаилов.

«Мы планируем на Лондонской бирже, а также на нашем МФЦА разместить еврооблигации. Мы планируем в сумме 1 млрд 170 млн евро, но это будет зависеть от аппетитов самих инвесторов. По процентной ставке - это будет зависеть от того как успешно мы проведём road show», - сказал Смаилов журналистам в кулуарах парламента, добавив что «в настоящее время проходит road show в Европе».

Говоря о срока размещения облигаций, министр финансов отметил, что планируется «уже в первой половине ноября закончить эту работу».

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