Казахстан планирует разместить еврооблигации на 1,17 млрд евро

«Мы планируем на Лондонской бирже, а также на нашем МФЦА разместить еврооблигации. Мы планируем в сумме 1 млрд 170 млн евро, но это будет зависеть от аппетитов самих инвесторов. По процентной ставке - это будет зависеть от того как успешно мы проведём road show», - сказал Смаилов журналистам в кулуарах парламента, добавив что «в настоящее время проходит road show в Европе».

Говоря о срока размещения облигаций, министр финансов отметил, что планируется «уже в первой половине ноября закончить эту работу».