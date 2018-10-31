Отправка очередного экипажа на МКС намечена на 3 декабря

Запуск «Союза МС-11» с очередным экипажем к Международной космической станции запланирован на 3 декабря, а возвращение «Союза МС-09» - на 20 декабря, сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев. Как отмечает «РИА Новости» , ранее источник уже сообщалось о соответствующих планах, но официального подтверждения информации не было.

«Следующий экипаж планируется (отправить - V) немножко раньше, сейчас промышленность делает значительные усилия для того, чтобы сдвинуть запуск корабля на третье число (декабря), и посадка ожидается где-то в районе 20 декабря», - сказал Крикалев.

Ранее он сообщал, что возвращение экипажа корабля «Союз МС-09», сейчас пристыкованного к МКС, планируется провести попозже, а отправку нового корабля «Союз МС-11» пораньше, чтобы не оставлять станцию беспилотной.

Напомним, 11 октября при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на орбиту произошла авария. Космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Позже в «Роскосмосе» сообщили, что при аварии один из боковых блоков первой ступени «Союза-ФГ» не отделился, как положено, и столкнулся со второй ступенью. Возможно, ракета была повреждена во время окончательной сборки на космодроме. Окончательный отчет и перечень рекомендаций ракетно-космическим предприятиям утвердят 30 октября, а итоги работы комиссии планируется озвучить 1 ноября.

Планировалось, что Овчинин с Сергеем Прокопьевым, который сейчас на станции, выйдут в открытый космос, чтобы осмотреть корабль «Союз МС-09», в котором ранее было обнаружено отверстие. Этот выход пришлось перенести на 10-11 декабря. Теперь компаньоном Прокопьева станет командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко, который прибудет на станцию на «Союзе МС-11». Вместе с ним на МКС отправятся канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн.