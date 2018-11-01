Замглавы столичного ДГД и руководитель таможенного поста задержаны в Астане

Заместитель главы столичного департамента госдоходов, руководитель и главный специалист таможенного поста «Ауежай Астана» задержаны по подозрению в получении взятки за содействие контрабандному ввозу ювелирных изделий. Как сообщила на брифинге в четверг официальный представитель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Жанна Бастарова, с санкции суда все трое взяты под стражу.

«Столичным департаментом Нацбюро по противодействию коррупции совместно с главной транспортной прокуратурой задержаны заместитель руководителя департамента государственных доходов города Астана, руководитель поста «Ауежай Астана» и главный специалист этого же поста. Они подозреваются в получении взятки от физических лиц за не осуществление таможенного контроля по контрабандному ввозу ювелирных изделий. С санкции суда подозреваемые заключены под стражу. Расследование продолжается», - рассказала Бастарова.

Также она сообщила, что Нацбюро проводит досудебное расследование в отношении директора департамента путей сооружений АО «НК «КТЖ», который подозревается в получении взятки от начальника Тобольской дистанции пути за общее покровительство.

Помимо этого, региональными департаментами Нацбюро проводится расследование в отношении судей.

Так, судья города Усть-Каменогорск подозревается в получении взятки за положительное рассмотрение ходатайства о замене осужденному неотбытой части наказания на более мягкое, районный судья в ВКО подозревается в получении взятки от лица, занимавшегося незаконным рыболовством, за неконфискацию лодки, а в Костанайской области расследуется досудебное производство в отношении председателя Аулиекольского районного суда – он подозревается в получении взятки за выдачу исполнительного листа по гражданскому делу.

«Иные данные досудебного расследования в соответствии со статьей 201 УПК в интересах следствия не подлежат разглашению», - отметила Бастарова.