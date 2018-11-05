Дефицит платежного баланса Казахстана за 9 месяцев сократился в 5,4 раза

По предварительным оценкам, за 9 месяцев 2018 года дефицит текущего счета сократился в 5,4 раза – до $0,9 млрд по сравнению с $4,6 млрд за аналогичный период 2017 года. Как отмечает пресс-служба Нацбанка, благоприятная ценовая конъюнктура на мировых рынках сырья способствовала существенному росту экспорта товаров, который увеличился на 28,2% или на $10 млрд и составил $45,3 млрд.

Стоимость экспорта нефти и газового конденсата, что составляет 62,7% от общего экспорта, увеличилась на 45,6% преимущественно за счет увеличения контрактных цен при менее значительном росте физических поставок. Экспорт черных металлов вырос на 2,0%, экспорт цветных металлов снизился на 5,6%, экспорт зерна увеличился в 1,6 раза.

Импорт товаров вырос на 8,5% до $25,2 млрд. По данным регулятора, наибольшее увеличение (на 20,1%) произошло по ввозу инвестиционных товаров и товаров промежуточного промышленного потребления (на 3,8%). Импорт потребительских товаров вырос на 7,0%, из них ввоз продовольственных товаров – на 4,6%, непродовольственных товаров – на 8,5%. В итоге торговый баланс улучшился на 66,2% и составил $20,1 млрд.

Как отметили в Нацбанке, увеличение экспортных доходов, преимущественно за счет доходов от экспорта минеральных продуктов, обусловило рост доходов прямых иностранных инвесторов на 37,1% до $16,7 млрд. Половина этих доходов была направлена на финансирование дочерних казахстанских предприятий. Финансовый счет (за исключением операций с резервными активами Нацбанка), по предварительным данным, сложился с положительным сальдо $1,4 млрд (отрицательное сальдо в $6,6 млрд за 9 месяцев 2017 года). Чистый отток капитала связан со снижением обязательств резидентов, которое было частично скомпенсировано сокращением их иностранных активов, добавили в пресс-службе регулятора.

Вместе с тем приток прямых иностранных инвестиций вырос в 1,8 раза и составил $5,2 млрд. «Основным источником притока стало погашение иностранными аффилированными компаниями своих долговых обязательств перед казахстанскими резидентами и реинвестирование доходов нерезидентов в капитал казахстанских предприятий», - пояснили в Нацбанке.

По портфельным инвестициям чистый отток капитала составил $3,1 млрд, что связано с уменьшением обязательств резидентов в результате погашения казахстанскими предприятиями и банками ранее выпущенных ими еврооблигаций, выкупа АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» на рынке своих акций и глобальных депозитарных расписок, а также покупки резидентами на вторичном рынке еврооблигаций министерства финансов РК.

Резервные активы, ббез учета активов Нацфонда, по состоянию на 1 октября 2018 года оценивались в $30 млрд, что покрывает потребности финансирования 8 месяцев казахстанского импорта товаров и услуг, заключили в Нацбанке.