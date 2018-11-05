Документ регламентирует криминализацию ряда новых угроз безопасности полетов
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Казахстан ратифицировал Конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов
ФОТО ИСКАНДЕРА САЛИХОДЖАЕВА

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О ратификации Конвенции о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации», сообщила пресс-служба президента.

Конвенция, подписанная в Пекине 10 сентября 2010 года, регламентирует криминализацию ряда новых угроз безопасности полетов гражданской авиации, в том числе использования воздушных судов в качестве орудия совершения акта терроризма, а также как транспортного средства по перевозке биологического, химического и ядерного оружия и связанных с ними материалов.

Конвенция также предусматривает установление уголовно-наказуемой ответственности в отношении лиц, совершивших незаконные акты в области гражданской авиации, сотрудничество между государствами в рамках постоянного механизма обмена информацией для выявления возникающих угроз, а также обеспечение прав человека и справедливого обращения с лицами, подозреваемыми в совершении актов терроризма.

Закон расширяет и укрепляет международные рамки борьбы с актами терроризма, направленными против гражданской авиации.

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