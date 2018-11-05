Апелляционная коллегия отменила постановление суда Актау по делу французского журналиста

Судья судебной коллегии Айжан Молбаева, рассмотрев апелляционную жалобу Венсана Прадо, постановила прекратить производство по делу об административном правонарушении за отсутствием состава административного правонарушения. Согласно постановлению судьи апелляционной инстанции, Прадо получил в МИД Казахстана разрешение на осуществление съемок документальных фильмов с 27 июня 2018 года по 27 сентября 2018 года.

«В соответствии с правилами аккредитации представительств иностранных средств массовой информации и их журналистов, утвержденных приказом министра иностранных дел Республики Казахстан от 18 мая 2016 года № 11-1/2/192, гражданин Франции Прадо Винсент на основании удостоверения о временной аккредитации за № 37472, выданного МИД Республики Казахстан, имел право осуществлять съемки на всей территории Республики Казахстан. В таком случае, выводы суда первой инстанции о том, что гражданин Прадо Винсент вел видеосъемки без соответствующего разрешения на ведение съемки, являются необоснованными», - говорится в постановлении суда.

По словам французского журналиста, апелляционная коллегия удовлетворила апелляционную жалобу еще 25 октября. Он также отметил, что намерен повторно получить аккредитацию, чтобы закончить работу.

«Во-первых, осталась незавершенной запланированная работа. Я был вынужден приостановить съемки и вернуться раньше времени во Францию. Это стоило больших затрат продюсеру. Потому что часть фильма так и осталась не отснятой. Во-вторых, требую, чтобы министерство иностранных дел (Казахстана) и полиция Актау официально принесли свои извинения. Хочу повторно получить аккредитацию в министерстве иностранных дел. В-третьих, требую, чтобы суд Актау вернул мои деньги в размере 61 тысячи тенге. Эти деньги я хочу передать в одну из неправительственных организаций в Казахстане, занимающихся оказанием помощи журналистам», - отметил Прадо.

Напомним, французский режиссер и журналист Венсан Прадо был задержан 27 сентября в Актау во время съемок фильма о Жанаозенских событиях. В этот же день состоялся суд, постановлением административного суда города Актау Прадо был привлечен к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства и незаконное осуществление трудовой деятельности. Суд оштрафовал его на 25 МРП (60 125 тенге) и запретил заниматься видеосъемкой на территории Мангистауской области. 29 сентября в министерстве иностранных дел Казахстана Азаттыку сообщили, что «полученная Прадо временная аккредитация дает ему возможность вести съемки на всей территории Казахстана».