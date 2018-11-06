В Семее у троих воспитанников детсада диагностировали менингит

Ранее в дошкольном учреждении уже был зафиксирован случай менингококковой инфекции и объявлен карантин с 26 октября по 12 ноября. Но 1 ноября заболел еще один ребенок, девочку госпитализировали.

В настоящее время менингит подтвержден у троих воспитанников дошкольного учреждения, еще у троих детей подозревают менингококковую инфекцию.

Родители утверждают, что нигде, кроме детсада, их дети заразиться не могли. В детском саду проходили массовые мероприятия.

По словам методиста детского сада Маржан Оразгаликызы, карантин в одной группе объявила местная СЭС. После подтверждения второго случая заболевания управление охраны общественного здоровья еще не утвердило постановление, а потому все мероприятия в детском саду проходили по графику. Объявить же карантин по всему детсаду администрация не может, так как это не входит в ее компетенцию.