Суд снова продлил арест подозреваемым в убийстве Дениса Тена и их предполагаемой сообщнице, сообщает «Казинформ» .

По данным пресс-службы Алматинского городского суда, постановлением специализированного межрайонного следственного суда в отношении Нуралы Киясова продлена мера пресечения до 15 суток, то есть до 18 ноября. Арест Армана Кудайбергенова продлен до 19 ноября, а Жанар Толыбаевой продлили содержание под стражей до 22 ноября.

Ранее срок меры пресечения задержанных закончился 3 и 4 ноября соответственно, у Толыбаевой срок ареста завершится 7 ноября.

Отметим, что подозреваемым уже неоднократно продлевают арест. Между тем 14 сентября глава МВД Калмуханбет Касымов заявил, что дело об убийстве фигуриста передадут в суд до конца сентября. 25 сентября в ходе пресс-конференции он сообщил, что «идут процедуры ознакомления и окончание уголовного дела».

Напомним, 25-летний олимпийский чемпион по фигурному катанию Денис Тен погиб в Алматы 19 июля, пытаясь предотвратить кражу автомобильных зеркал со своего авто. Он получил множественные ножевые ранения. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и Тен спустя несколько часов скончался в больнице от массивной кровопотери.