Тарифы авиакомпании Fly Arystan будут вдвое ниже действующих на рынке

Бюджетная авиакомпания Fly Arystan начнет работать в первой половине 2019 года, ее авиапарк на первых порах будет состоять из четырех самолетов Airbus. Руководство авиакомпании Air Astana, на базе которой создается Fly Arystan планиует увеличить флот до 15 самолетов к 2022 году.

«Создание бюджетной авиакомпании Fly Arystan – это важный шаг в условиях быстро меняющейся местной и региональной конъюнктуры рынка авиаперевозок, а также результат глубокого исследования и бизнес-планирования. Запуск бюджетной авиакомпании положительно скажется на среднесрочных и долгосрочных перспективах «Эйр Астаны» и, мы надеемся, станет ожидаемым событием для внутренних туристов, которые смогут воспользоваться низкими тарифами на внутренних и региональных маршрутах. Авиапарк будет состоять из самолетов Airbus 320 с конфигурацией 180 мест экономкласса. Билеты будут на 50% дешевле действующих тарифов», - заявил президент АО «Эйр Астана» Питер Фостер на пресс-конференции в среду.

В компании утверждают, что новая структура будет функционировать на условиях самофинансирования. Руководить Fly Arystan будут местные старшие менеджеры Air Astana, «которых авиакомпания взращивала на протяжении последних 16 лет». Но руководить командой этих менеджеров, тем не менее, будет иностранный специалист Тим Джордан «с более чем 15-летним опытом управления в таких бюджетных авиакомпаниях, как Cebu Pacific и Virgin Blue».

Планируется, что новый перевозчик будет выполнять рейсы из нескольких городов Казахстана. Точную информацию о маршрутной сети предоставят в ближайшие месяцы.

В среднесрочной перспективе ожидается расширение маршрутной сети по направлениям ближнего зарубежья.

Также в компании обещали не привлекать инвестиции акционеров, государственные субсидии или какую-либо внешнюю финансовую поддержку.

Напомним, поручение о создании бюджетной авиакомпании президент Казахстана дал 2 ноября на встрече с Питером Фостером.