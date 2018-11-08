В Таджикистане заключенные устроили бунт в колонии, есть погибшие

В Таджикистане в колонии строгого режима, расположенной в городе Худжанжда, в ночь на четверг произошел бунт заключенных. В результате погибли 13 человек, несколько заключенных совершили побег, сообщают СМИ.

По сообщениям СМИ, один из заключенных, член террористической организации «Исламское государство», смог разоружить охранника, отобрав у него автомат, и начал стрелять по надзирателям и охране, другие заключенные захватили один из корпусов колонии. Для подавления беспорядков в колонию привлекли спецназ УВД Согдийской области. В исправительном учреждении объявили тревогу.

Причины бунта пока не установлены, на месте работает специальная следственная группа.

Очевидцы сообщают, что на всех дорогах города, ведущих в Узбекистан и Кыргызстан, установлены усиленные посты силовиков.

СМИ также сообщают, что в этой колонии содержатся заключенные, отбывающие сроки за тяжкие преступления, в том числе за терроризм и экстремизм. По предварительной информации, бунт подняли осужденные за членство в таких организациях, как ИГ и «Хизб-ут-Тахрир».