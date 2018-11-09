Казахстан вновь планирует улучшить бизнес-среду

Министерство национальной экономики проводит седьмую реформу по улучшению бизнес-среды Казахстана, и в пятницу презентовали в мажилисе проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности». Как сообщил депутатам вице-министр Айбатыр Жумагулов, документ предусматривает 300 поправок в 38 законодательных актов.

«Первый блок предусматривает 15 реформ, посвященных реализации 6 индикаторов, – это подключение к системе электроснабжения, открытие предприятий, защита миноритарных инвесторов, получение разрешения на строительство, получение кредитов, налогообложение. Второй блок предусматривает совершенствование регулирования электронной биржевой торговли, внутренней торговли в агропромышленном комплексе, а также гармонизацию национального законодательства в вопросах регулирования внешнеторговой деятельности», - рассказал Жумагулов.

Он подчеркнул, что международными консультантами рекомендуется реформа по законодательному закреплению вопроса по доставке электроэнергии на принципах публичной оферты. Так, энергосберегающие организации будут размещать на своих сайтах и в СМИ условия публичного договора.

«Акцептом публичного договора на электроснабжение для субъектов предпринимательства будут признаваться подача ему напряжения или выбор электроснабжающей организации при приемке строительно-монтажных работ», - пояснил вице-министр.

По индикатору «Открытие предприятий» предлагается предоставить субъектам бизнеса возможность пользоваться банковскими счетами дистанционно с момента его открытия.

«Это позволит исключить необходимость посещения банков после онлайн открытия счета», - считают в Миннацэкономики.

В рамках индикатора «Защита миноритарных инвесторов» предусматривается три реформы. В частности, для формирования прозрачного корпоративного управления в акционерном обществе предлагается предусмотреть состав внутреннего аудита исключительно из членов совета директоров.

«Это принцип корпоративного управления и повышения ответственности совета директоров на каждом этапе принятия решений по вопросам, которые относятся к компетенции совета директоров. Эта норма, по нашему мнению, необходима», - заверил Жумагулов.

Вторая реформа предусматривает урегулирование вопроса разрешения тупиковых ситуаций – это ТОО, в частности, решение разногласий партнеров в арбитражном либо судебном порядке. В рамках третьей реформы предлагается урегулировать вопросы заключения обществом сделок с участием голосования акционеров, не заинтересованных в их совершении.

«Таким образом повышая прозрачность и принятие решений исключительно в интересах акционерного общества», - подчеркнул вице-министр.

В рамках индикатора «Получение разрешения на строительство», в целях исключения коллизии предложено понятие «принятие решения о строительстве» заменить на понятие «принятие решения о застройке территории».

«В настоящее время акиматы трактуют данную норму как необходимость выдачи разрешения на строительство при наличии уже имеющегося права на землю. То есть выдают дополнительный разрешительный документ. В целях сокращения административных барьеров при проведении корректировки проектов, а также экономии бюджетных средств и сроков реализации проектов строительства, предлагается осуществлять корректировку бюджетно-сметной документации без корректировки технико-экономического обоснования», - пояснил вице-министр.

Вместе с тем законопроектом предусмотрен перенос сроков внедрений онлайн контрольно-кассовых машин с 2024 года на 2020 год. А для развития электронной торговли предлагается упростить таможенное декларирование, используя почтовые документы в качестве деклараций.

«Не менее важным в электронной торговле является выстраивание прозрачной и эффективной системы защиты прав потребителей. Для этих целей законопроектом предусмотрены нормы, направленные на раскрытие на интернет-ресурсе всей информации о характеристике товаров, подтверждении оплаты, условия возврата товара и многое другое», - добавил Жумагулов.

Еще одно нововведение касается совершенствования товарных бирж.

«Вводится понятие рыночной цены, то есть цены, сформированной в чистой конкуренции, свободного доступа субъектов бизнеса к биржевой торговле. Исключается режим классического аукциона, который не обеспечивает равноправной состязательности участников биржи. Исключается дублирование по входу в предпринимательскую деятельность для брокеров и дилеров. Сегодня для того чтобы стать полноценным брокером, дилером, необходимо получение лицензии, и кроме этого, необходимо еще одновременно быть членом товарной биржи. При этом лицензирование для каждой категории на сегодняшний день является номинальным, так как предъявляются минимальные требования по стажу и образованию, не требуется документальных подтверждений, также не подпадают под государственный контроль со стороны министерства. В то же время требования со стороны товарных бирж, напротив, очень эффективны. Товарные биржи заинтересованы в чистоте сделок, наделены компетенцией по установлению квалификационных требований для брокеров и дилеров, а также осуществляют контроль за их деятельностью. В этой связи законопроектом предлагается сохранить и усилить существующее взаимодействие между товарными биржами с одной стороны и брокерами с другой. В целях исключения злоупотреблений товарных бирж по аккредитации брокеров и дилеров предлагается усилить государственный контроль за товарными биржами», - перечислил он.

Большое внимание законопроекта уделено вопросам торговли в АПК. Для улучшения доступа отечественных производителей к товарным сетям законопроектом предусматривается запрет на установление ретро-бонусов на реализацию социально значимых товаров. Предусмотрена норма по введению большей гибкости для деятельности стабилизационных фондов. В частности, расширяются полномочия СПК по самостоятельному определению времени и количества закупаемых товаров, а также его последующей реализации.

Проект закона решает проблемы и выездной торговли.

«В частности, акимат сегодня определяет только стационарные точки для выездной торговли, что не позволяет развиваться данному виду бизнеса. Предлагается наделить местные исполнительные органы компетенцией по утверждению маршрутов для осуществления торговли субъектами бизнеса», - заключил вице-министр.

Напомним, что в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса Казахстан поднялся на восемь позиций и впервые вошел в 30-ку ведущих стран мира. Республика показала лучшие результаты среди стран Центральной Азии, но стала только шестой среди постсоветских стран.

Рейтинг Всемирного банка, который публикуется с 2006 года, учитывает законодательство о работе бизнеса – насколько его легко начинать и вести в странах, которые изучают исследователи. Рейтинг строится по десяти критериям, в том числе – регистрация компания и недвижимости, получение разрешений и кредитов, уплата налогов, защита инвесторов, закрытие бизнеса.

Доклад Doing Business 2019 исследует реформы, проводимые в мире и степень прогресса стран по разным направлениям. В докладе отмечается, что в 2017-2018 годах в Казахстане облегчена процедура регистрации предприятий за счет сокращения времени постановки на учет по налогу на добавленную стоимость. Срок открытия предприятия в Казахстане уменьшился с 9 до 5 дней. Также упрощен процесс международной торговли благодаря внедрению системы электронного таможенного декларирования и снижению административных таможенных сборов, а также упрощен порядок обеспечения исполнения контрактов благодаря предоставлению доступа общественности к судебным решениям по коммерческим делам, вынесенным на всех уровнях, и публикации отчетов о показателях эффективности местных коммерческих судов.

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев во вторник заявил, что страна планирует улучшить свои показатели в рейтинге Doing Business, в котором занимает 28 место среди 190 стран.