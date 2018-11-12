Эксплуатация комплекса «Байтерек» позволит Казахстану и России ежегодно осваивать $360 млн

Как заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, с космодрома «Байконур» в течение 40 лет планируется провести 240 пусков ракеты «Союз-5». Запуски будут производить с помощью ракетного комплекса «Байтерек» – совместного проекта России и Казахстана. Как отметил Рогозин, эксплуатация комплекса позволит предприятиям двух стран «ежегодно осваивать $360 млн при шести пусках в год». Общий бюджет на 40 лет составит $14,4 млрд.

Отмечается, что «Союз-5» сможет составить конкуренцию ракетам Falcon 9 Илона Маска и европейской Ariane 6.

Проект «Байтерек» реализуется с 2004 года. Изначально он предполагал модернизацию стартового стола от ракеты «Зенит» на Байконуре под ракету «Ангара», однако многократно выросшая стоимость проекта заставила стороны пересмотреть идею. Второй его этап, который начал реализовываться в 2013-м, предполагал создание Россией, Казахстаном и Украиной оператора услуг по запускам с Байконура ракеты «Зенит», но после событий в Украине в 2014 году и разрыва кооперации между странами проект был заморожен. В 2016 году Россия и Казахстан начали обсуждение возможности реализации в рамках проекта «Байтерек» пусков ракеты среднего класса «Феникс», впоследствии получившей название «Союз-5» в России и «Сункар» (Сокол) в Казахстане. Для реализации проекта «Байтерек» в 2005 году в Казахстане было создано одноименное совместное предприятие, равные доли в котором получили правительственные структуры Казахстана и российский Космический центр имени Хруничева.