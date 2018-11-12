Также аналитики считают риском дальнейшую деградацию отношений между Россией и Западом
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Риском для Евразии в 2019 году названо противостояние США и Китая
ФОТО С САЙТА EADAILY.COM

Алия Иксанова, Астана, Vласть

На международной дискуссионной площадке Astana Club состоялась презентация международного исследования «Рейтинг глобальных рисков для Евразии в 2019 году», сообщил директор Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде первого президента Казахстана - Елбасы Ержан Салтыбаев.

Согласно прогнозам аналитиков, ключевыми глобальными рисками для региона выступают: обострение противостояния Китая и США, полномасштабные торговые войны, война на Ближнем Востоке, дальнейшая деградация отношений между Россией и Западом, «разморозка» «горячих точек» в Евразии, рост сепаратизма и этно-конфессиональных конфликтов, обострение экологических и водных вызовов, усиление и эволюция киберугроз, начало новой гонки вооружений, риск крупных ядерных и техногенных катастроф.

«Это первый такого рода продукт, который делается на площадке Astana Club, на казахстанских площадках такого уровня. Мы постарались собрать в этом рейтинге мнения как можно большего количества экспертов, представляющих широкий спектр мнений», - сказал Салтыбаев журналистам на пресс-конференции.

Он отметил, что в работе принимали участие представители различных стран,
в том числе США, Китая, России, а также специалисты в области военной безопасности, геополитики, экономики, дипломаты и политики.

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