В Астане вынесли приговор по делу о гибели Искандера Сулейменова в ДТП

В Астане суд приговорил виновницу ДТП, в котором погиб Искандер Сулейменов, Малику Мухитову к двум годам лишения свободы, сообщает «Казинформ» .

«Мухитову Малику Кайратовну признать виновной по ст. 345, ч. 3 Уголовного кодекса, назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности с лишением права управлять транспортным средством сроком на 5 лет», - озвучил приговор судья Канат Тобагалиулы.

Ранее гособвинение запросило для Мухитовой 2 года лишения свободы.

Напомним, 22 июня текущего года на левобережье Астаны произошло ДТП, в котором погиб водитель мотоцикла. Позже выяснилось, что это 26-летний внук известного казахстанского писателя Олжаса Сулейменова – Искандер. Он был похоронен в Алматы. За рулем автомобиля, который столкнулся с мотоциклом, находилась 29-летняя Малика Мухитова, дочь начальника ДВД Кызылординской области, полковника полиции Кайрата Мухитова.

Мухитовой было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 345 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). На суде 17 октября перед дачей показаний она попросила прощения у родителей Искандера.