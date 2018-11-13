Назарбаев обсудил с Карзаем проблему конфликтующих сторон в Афганистане

Как сообщается на сайте Акорды, в ходе беседы были обсуждены вопросы обеспечения безопасности в регионе в контексте озвученных на заседании инициатив. В частности, особое внимание было уделено проблеме примирения конфликтующих сторон в афганском конфликте.

На пленарной сессии дискуссионной площадки Astana Club Назарбаев рассказал о рисках, связанных с неразрешенностью проблем в странах Ближнего Востока и деятельностью международных террористических и экстремистских группировок. С целью поиска решений в преодолении глобальных вызовов президент Казахстана предложил обновить Хельсинский заключительный акт 1975 года и провести аналогичную конференцию по безопасности и сотрудничеству в 2020 году, а также создать организацию коллективной безопасности в Азии.