В ходе встречи также обсуждены вопросы обеспечения безопасности в регионе
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Назарбаев обсудил с Карзаем проблему конфликтующих сторон в Афганистане
фото пресс-службы президента РК

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после пленарной сессии дискуссионной площадки Astana Club встретился с экс-президентом Афганистана Хамидом Карзаем, сообщила пресс-служба главы государства.

Как сообщается на сайте Акорды, в ходе беседы были обсуждены вопросы обеспечения безопасности в регионе в контексте озвученных на заседании инициатив. В частности, особое внимание было уделено проблеме примирения конфликтующих сторон в афганском конфликте.

На пленарной сессии дискуссионной площадки Astana Club Назарбаев рассказал о рисках, связанных с неразрешенностью проблем в странах Ближнего Востока и деятельностью международных террористических и экстремистских группировок. С целью поиска решений в преодолении глобальных вызовов президент Казахстана предложил обновить Хельсинский заключительный акт 1975 года и провести аналогичную конференцию по безопасности и сотрудничеству в 2020 году, а также создать организацию коллективной безопасности в Азии.

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