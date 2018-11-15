В 2019 году детей с диабетом продолжат обеспечивать инсулиновыми помпами

В 2019 году детей с диабетом 1-го типа продолжат обеспечивать инсулиновыми помпами, сообщили в Минздраве. По данным ведомства, инсулиновыми помпами будут обеспечены пациенты в возрасте от 1 года до 18 лет, сообщает «Казинформ» .

Как напомнили в пресс-службе, в 2012 году министерство обеспечило доступ пациентов от 1-го года до 18 лет с сахарным диабетом 1-го типа к инновационному методу лечения заболевания - помповой инсулинотерапии. За период с 2012 по 2016 год доступ к ней бесплатно, в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, получили более 1400 пациентов. Поставщиком инсулиновых помп и расходных материалов к ним на протяжении 6 лет является ТОО «Медтроник Казахстан». Помимо этого, компания обеспечивает пациентов гарантийным обслуживанием в течение 4 лет.

В Минздраве отметили, что с 2012 по 2017 год поставка помп производилась по цене более 500 тыс. тенге за каждую помпу, плюс годовой набор расходных материалов. С сентября 2018 года министерство и ТОО «Медтроник Казахстан» пришли к соглашению о поставке помп на безвозмездной основе.

«На сегодняшний день компания уже поставила в адрес ТОО «СК-Фармация» более 180 помп инсулиновых, что позволило сэкономить государству более 90 млн тенге только в 2018 году. Кроме того, компанией взято обязательство по замене помп, вышедших из гарантии или вышедших из строя. Замена таких помп будет производиться также на бесплатной основе. В 2019 году планируется поставка 352 помп для маленьких пациентов нашей страны с сахарным диабетом 1-го типа в возрасте от 1 до 18 лет бесплатно на сумму более 180 млн тенге», - отмечается в сообщении.