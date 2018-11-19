Для оценки судов будут проводиться независимые социсследования – Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел в Акорде совещание по вопросам модернизации судебной системы в соответствии с обозначенными приоритетами в Послании народу Казахстана. В ходе совещания глава государства дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба главы государства.

«Доверие к судам сопоставимо с доверием к государству. В этой связи в рамках Плана нации «100 шагов» была проведена значительная работа. Совершенствование судебной системы является важным аспектом модернизации нашей экономики и повышения социального благополучия граждан», - указал Назарбаев.

При этом он отметил большую судебную нагрузку, которая возросла за последние три года в 2 раза.

«За один рабочий день судья должен провести четыре заседания, принять столько же решений и вынести 150 санкций. Естественно, возникает вопрос качества. 30% из этих дел не требуют судебного рассмотрения», - считает президент.

В связи с этим глава государства поручил принять меры по снижению судебной нагрузки, упрощению гражданского процесса, повышению оперативности и прозрачности судопроизводства в стране.

Кроме того, по словам Назарбаева, «одним из важных вопросов является качество судейских кадров, их степень подготовки и адаптация к современным экономическим реалиям, которые требуют совершено других подходов».

«Юридически неграмотные судьи не помогут нам провести реформы. Судьи должны быть образцом компетентности, честности, справедливости и порядочности», - заявил президент.

Назарбаев подчеркнул, что на сегодняшний день порядок отбора судей ужесточен. Так, экзамен на должность судьи смогли пройти только 5 претендентов из 100. Данная мера была принята для привлечения к судейской работе высококвалифицированных юристов, компетентных в рассмотрении сложных дел. Для таких специалистов будут созданы надлежащие условия и определена достойная оплата.

«Обращаюсь к судьям, которые дали клятву. Клятва должна быть руководством к действию, а не просто словами. Заработная плата и обеспечение судьи выплачиваются из средств налогоплательщиков. Поэтому судьи должны показывать эффективную работу. Наказание для судьи, который нарушил закон, должно быть самым суровым», - сказал глава государства.

Также Назарбаев поручил передать весь комплекс кадровых вопросов от Верховного суда Высшему судебному совету. Карьерное продвижение судей должно зависеть исключительно от их профессионализма и порядочности, подчеркнул он. Кроме этого, президент распорядился подготовить законопроект, направленный на качественное обновление судебных кадров и внести его на рассмотрение парламента.

В соответствии с Конституционным законом «О судебной системе и статусе судей РК» в 2019 году будет проведена профессиональная оценка 470 судей. В связи с этим глава государства поручил Верховному суду и Высшему судебному совету обеспечить объективность в этом вопросе.

«Мы сможем модернизировать судебную систему в том случае, если в обществе будет крепкое доверие к судьям. Наша конечная цель – это независимая и неподкупная судебная власть. Оценка судов будет осуществляться не только статистическими методами, но и путем проведения независимых социологических исследований. Судейский состав должен понимать, что оценка будет складываться из того, насколько честно судьи будут работать и вызывать доверие. Основанное на строгом соблюдении законодательства оперативное и прозрачное правосудие отвечает основным интересам общества и стратегическому курсу развития страны», - сказал Назарбаев.

Глава государства также поручил развивать новые форматы в судопроизводстве и работе электронных сервисов, а также обеспечить создание фронт-офисов в зданиях судов.

Обеспечение контроля за осуществлением поставленных задач поручено администрации президента. При этом акцент должен быть на качестве и удовлетворенности граждан, своевременности рассмотрение дел.