В Астане создадут акселератор развития

В Астане создадут городской акселератор развития. Это будет не новое структурное подразделение, а новая функция Проектного офиса столичного акимата, который уже создан на базе городского центра мониторинга и оперативного реагирования iKomek, сообщается на сайте акимата города.

«Городской акселератор развития подразумевает создание штабов с привлечением ключевых сотрудников акимата, внешних экспертов, активных граждан под кураторством заместителей акима и акима для выработки рабочих механизмов и их апробации по ключевым вопросам развития города в экстремально сжатые сроки – 100 дней. В охват вопросов городского акселератора развития будут входить как решение системных проблем города, так и достижение стратегических показателей развития (KPIs)», - поясняется в сообщении.

Каждый штаб будет представлять собой рабочую группу из экспертов, это будут представители акимата, общественных объединений, активные жители, ученые, предприниматели и другие заинтересованные лица. Рабочая группа будет вести проект от идеи до конечной реализации и получения запланированного эффекта. Как отмечается, такого рода акселераторы развития на государственном уровне есть в Дубае, и «они достигли высоких результатов за короткое время».

В акимате считают, что «создание городского акселератора развития поможет в выработке эффективных решений и достижении быстрых результатов за короткое время, а также вовлечении населения в разрешение городских проблем».

Инструментом для мониторинга системных проблем будет панель их рейтинга в режиме реального времени. К каждой проблеме прилагается аналитическая справка с описанием, причинами и предлагаемыми решениями, именно эта панель «будет одним из источников информации о системных проблемах города для изучения городским акселератором развития». При этом сам рейтинг системных проблем будет формироваться с помощью Big Data базы всех обращений жителей столицы.

«В основу аналитической модели положены критерии повторения обращений и инцидентов, резонансности и критичности вопроса в обращении. Панель рейтинга системных проблем города обновляется автоматически, отображая актуальную ситуацию проблемных вопросов в столице», - уточнили в акимате.

Инициировать решение системных проблем сможет каждый житель, обратившись в центр iKomek.

