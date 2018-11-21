Открытую панель данных казахстанских СМИ создадут в рамках Chartbeat

Прошедшие конкурсный отбор 25 казахстанских СМИ подписали контракты с компанией Chartbeat и приняли совместное решение, какие данные они раскроют для широкой общественности с целью формирования прозрачного рынка отечественных масс-медиа, сообщили организаторы проекта.

Подписание контрактов состоялось в рамках XI республиканской конференции по вопросам развития казахстанского рынка СМИ «Media Құрылтай 2018». Представители масс-медиа выбрали пять критериев, которые будут доступны широкой общественности: количество просмотров на сайте (page view), количество уникальных пользователей (concurrents), источники трафика (traffic source), гео-данные (location) и время нахождения на сайте (engaged time).

«Следующий этап проекта – это создание общей панели, которая будет доступна онлайн в первом квартале 2019 года. Открытая панель данных (общая панель) позволит рекламодателям получать более достоверные данные о казахстанских медиа. Главная цель открытой панели – создание возможностей для формирования открытого рынка, участники которого готовы делиться реальными данными онлайн аналитики со своей аудиторией», - поясняется в пресс-релизе клуба.

Напомним, в октябре в Казахстане стартовал проект по применению онлайн инструментов аналитики Chartbeat, который позволит отобранным на конкурсной основе 25 отечественным онлайн-изданиям бесплатно применять эти инструменты в своей работе в течение года. Оператором проекта является Казахстанский Пресс-клуб.