Формат проведения ЕНТ в 2019 году не поменяется, отметили в МОН
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В Казахстане ЕНТ будут проводить 4 раза в год
ФОТО С САЙТА UNIVERLIFE.KZ

Тамара Вааль, Астана, Vласть

С 2019 года Единое национальное тестирование в Казахстане будет проводиться 4 раза в год, сообщил вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. При этом он отметил, что в целом формат ЕНТ «не меняется».

«В целом формат ЕНТ в 2019 году не меняется. Это и по количеству вопросов, обязательным предметам, которые сдаются. Но вносятся определенные изменения механизма по улучшению. Первое – это с 2019 года ЕНТ будет проводиться для тех, кто желает поступить в ВУЗ на платной основе, 4 раза в год. Это в январе, марте, июне-июле и августе. Но если выпускник претендует на получение гранта, естественно, он должен сдавать ЕНТ, которое проходить в июне. То есть для участия в конкурсе для присуждения образовательного гранта будут действительны сертификаты, которые будут получены в июньском ЕНТ», - сказал Аймагамбетов на пресс-конференции в СЦК.

Он привел пример, что если выпускник, набравший в январе 60 баллов и таким образом поступивший в вуз на платной основе, «в июне захочет претендовать на грант, ему никто не помешает ,чтобы он подал документы на участие в июньском тестировании».

«Я думаю, что для наших выпускников это будет очень удобно, и это правильное решение, которое мы обсуждали», - считает вице-министр МОН.

Как сообщали ранее в Минобразования, в январе 2019 года будет проведено Единое национальное тестирование, после которого абитуриенты, набравшие проходной балл, смогут поступить в вуз на платной основе. Но те, кто претендует на образовательный грант, обязаны будут сдавать ЕНТ еще и летом. Прием заявлений на январское ЕНТ будет осуществляться с 1 по 15 декабря текущего года. Государственные же гранты будут распределяться после сдачи основного ЕНТ.

Пройти ЕНТ в январе 2019 года смогут учащиеся 11-12 классов средних школ (для зачисления в вузы на 2019-2020 учебный год на платной основе), а также студенты, условно зачисленные в вузы и завершающие первый семестр.

Тестирование будет платное – 2242 тенге.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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