Назарбаев подписал закон о ратификации соглашения с РФ по статусу технологической нефти

Соглашение устанавливается право собственности каждой из сторон на нефть в двух нефтепроводах
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации об определении статуса технологической нефти в магистральных нефтепроводах «Туймазы – Омск – Новосибирск-2» и «Омск – Павлодар», сообщила пресс-служба главы государства.
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