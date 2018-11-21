Назарбаев подписал закон о ратификации соглашения с РФ по статусу технологической нефти

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации об определении статуса технологической нефти в магистральных нефтепроводах «Туймазы – Омск – Новосибирск-2» и «Омск – Павлодар», сообщила пресс-служба главы государства.

Соглашением признано право собственности на часть нефти, находящейся в магистральном нефтепроводе «Омск-Павлодар» в количестве 62 048 тонн за АО «Транснефть-Урал», часть нефти, находящейся в магистральном нефтепроводе «Омск-Павлодар» в количестве 79 680 тонн за АО «КазТрансОйл», нефть, находящуюся в магистральном нефтепроводе «Туймазы-Омск-Новосибирск-2» в количестве 62 048 тонн за АО «КазТрансОйл».

После прекращения существования СССР нефть, находящаяся на казахстанском участке магистрального нефтепровода «Туймазы-Омск-Новосибирск-2» в количестве 62 048 тонн, осталась на балансе организации-предшественника – публичного акционерного общества «Транснефть», а нефть, находящаяся на российском участке магистрального нефтепровода «Омск-Павлодар» в количестве 141 728 тонн – на балансе организации-предшественника АО «КазТрансОйл».

Соглашение юридически закрепляет фактически существующую на сегодняшний день принадлежность нефти указанным в нем организациям, а указанная в соглашении схема позволяет упростить и минимизировать необходимые гражданско-правовые и организационные процедуры по передаче нефти ее собственникам.